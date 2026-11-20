Кучеров забил 9-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

33-летний россиянин отличился на 55-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2026/27 в 22 матчах Кучеров набрал 31 (9+22) очко.