Михеев забил 5-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Илья Михеев забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

32-летний россиянин отличился на 51-й минуте. Он сделал счет 2:0 в пользу своей команды. В итоге его шайба стала победной.

В сезоне-2026/27 в 22 матчах Михеев набрал 8 (5+3) очков.