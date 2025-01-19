«Тампа» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.

Голы «Лайтнинг» на счету Никиты Кучерова, Брейдена Пойнта, Джейка Гюнцеля, Митчелла Чаффи и Даррена Рэддиша. У «Детройта» единственную шайбу забросил Лукас Рэймонд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.