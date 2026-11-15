«Детройт» забил «Тампе» 2 безответных гола, у Тарасова 31 сэйв, у Василевского — 20

«Детройт» победил «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Лукас Раймонд и Микаэль Брандсег-Нигар.

Российский вратарь «Детройта» Даниил Тарасов отразил 31 бросок в створ, его соотечественник голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 20 бросков из 21. Тарасова признали первой звездой матча, Василевского — второй.

«Детройт» выиграл после 5 поражений подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 19 очками после 21 игр. «Тампа» (28 очков после 20 встреч) идет на 3-м месте.

В следующем матче «Детройт» 19 ноября примет «Бостон». «Тампа» 18 ноября сыграет на своем льду с «Вашингтоном».