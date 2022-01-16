Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн, у Никиты Кучерова две результативные передачи. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков, у голкипера «Старз» Антона Худобина 26 сейвов.

После этого матча «Тампа» с 57 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Даллас» с 38 очками — на 12-й строчке Запада.