«Тампа» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Далласу» со счетом 2:4.

«Тампа» с 22 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 26 очками — на пятой строчке «Запада».