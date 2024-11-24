«Тампа» проиграла «Далласу», Дадонов забил гол

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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Далласу» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Энтони Сирелли, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска. У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов, Миро Хейсканен, Мэтт Дюшен и Роопе Хинтц.