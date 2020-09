Lightning strikes again, this time it's Ondrej Palat off a beautiful Nikita Kucherov (@86Kucherov) feed. ? #StanleyCup



??: https://t.co/RK1gzUmsqo @NHLonNBCSports

??: https://t.co/eVCyWTbCNm @Sportsnet pic.twitter.com/w9W5CLCzeW