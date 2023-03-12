«Тампа» обыграла «Чикаго», у Сергачева две результативные передачи
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.
В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.
После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.
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|12.03
|01:00
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Баффало – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|12.03
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|3 : 2 ОТ
|12.03
|03:00
|
Торонто – Эдмонтон
|7 : 4
|12.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 1
|12.03
|03:00
|
Флорида – Виннипег
|4 : 5 ОТ
|12.03
|03:00
|
Каролина – Вегас
|- : -
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|2 : 5
|12.03
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|1 : 3
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.03
|06:00
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Сиэтл – Даллас
|- : -
|12.03
|06:00
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Ванкувер – Оттава
|- : -
|12.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|12.03
|20:30
|
Детройт – Бостон
|- : -
|12.03
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
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