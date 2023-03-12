Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:34

«Тампа» обыграла «Чикаго», у Сергачева две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
2
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Георгиев признан второй звездой матча с «Аризоной»

«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», у Торопченко и Бучневича по результативной передаче
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
12.03 01:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
12.03 02:00
Колорадо – Аризона
 3 : 2 ОТ
12.03 03:00
Торонто – Эдмонтон
 7 : 4
12.03 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 1
12.03 03:00
Флорида – Виннипег
 4 : 5 ОТ
12.03 03:00
Каролина – Вегас
 - : -
12.03 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 2 : 5
12.03 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 3
12.03 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 - : -
12.03 06:00
Сиэтл – Даллас
 - : -
12.03 06:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
12.03 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
12.03 06:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
12.03 20:30
Детройт – Бостон
 - : -
12.03 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости