«Тампа» обыграла «Чикаго», у Сергачева две результативные передачи

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 3:1.

В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.