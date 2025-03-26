«Тампа» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» — 6:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил один гол и сделал две голевые передачи. Теперь у него 101 (31+70) очко в этом сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.