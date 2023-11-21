«Тампа» — «Бостон»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Бостон» — 5:4 ОТ. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Ник Пол, Остин Уотсон, Стивен Стэмкос, который сравнял счет за пять секунд до сирены, и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров отметились результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Давид Пастрняк, Джон Бичер и Чарли Коул.