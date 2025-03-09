«Тампа» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Тампу» со счетом 4:0.

«Бостон» прервал серию из трех поражений и с 66 очками расположился на 12-м месте в Восточной конференции, «Тампа» с 78 очками — на пятой строчке.