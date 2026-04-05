«Тампа» обыграла «Бостон», Кучеров забил гол, у Василевского 21 сэйв

«Тампа» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Шарль-Эдуард Д'Астус, Даррен Рэддиш и российский нападающий Никита Кучеров. В сезоне-2025/26 32-летний Кучеров в 70 матчах набрал 125 (42+83) очков.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок в створ из 22 и был признан второй звездой матча.

У гостей единственный гол на счету Кейси Миттельштадта.

«Тампа» (102 очка после 76 игр) располагается на втором месте в таблице Восточной конференции. «Бостон» идет на пятом месте (94 очка после 77 встреч).

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