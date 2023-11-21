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Сегодня, 05:53

«Тампа» обыграла в овертайме «Бостон», сравняв счет за пять секунд до сирены

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 5:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Ник Пол, Остин Уотсон, Стивен Стэмкос, который сравнял счет за пять секунд до сирены, и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров отметились результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Давид Пастрняк, Джон Бичер и Чарли Коул.

После этого матча «Тампа» с 22 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 29 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 5:4 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Жанно — 4 (Мотт, Эйссимонт), 6:39 — 1:0. Заха — 7 (Пастрняк, Маршан), 9:55 — 1:1. Пол — 8 (бол., Сергачев, Стэмкос), 39:30 — 2:1. Пастрняк — 12 (Лорей, Макэвой), 46:26 — 2:2. Бишер — 2 (Хейнен), 47:47 — 2:3. Уотсон — 1 (Чирелли, Пербикс), 48:44 — 3:3. Койл — 6 (ван Римсдайк), 56:09 — 3:4. Стэмкос — 7 (Кучеров, Хагель), 59:55 — 4:4. Хагель — 9, 61:19 — 5:4.

Вратари: Йоханссон (57:40 — 59:55) — Суэймен.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 46 (19+12+14+1) — 26 (12+10+4+0).

Наши: Кучеров (22.08/7/0), Сергачев (23.28/1/-2) — -.

21 ноября. Тампа. Amalie Arena.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
31
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1 Рейнджерс 15 12 3 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 11 5 23
2 Колорадо 16 11 5 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 17 8 9 18
6 Миннесота 17 5 12 14
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 18 12 6 25
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27.11
21.11 03:00
Флорида – Эдмонтон
 5 : 3
21.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 5 : 4 ОТ
21.11 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
21.11 04:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
21.11 05:00
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
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Сиэтл – Калгари
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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 17 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 18 28
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 18 28
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 18 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Алекс Неделькович

Алекс Неделькович

Питтсбург

 3 2
Джонатан Куик

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