«Тампа» обыграла в овертайме «Бостон», сравняв счет за пять секунд до сирены
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 5:4.
В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Ник Пол, Остин Уотсон, Стивен Стэмкос, который сравнял счет за пять секунд до сирены, и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров отметились результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Павел Заха, Давид Пастрняк, Джон Бичер и Чарли Коул.
После этого матча «Тампа» с 22 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 29 очками — на первой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 5:4 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)
Голы: Жанно — 4 (Мотт, Эйссимонт), 6:39 — 1:0. Заха — 7 (Пастрняк, Маршан), 9:55 — 1:1. Пол — 8 (бол., Сергачев, Стэмкос), 39:30 — 2:1. Пастрняк — 12 (Лорей, Макэвой), 46:26 — 2:2. Бишер — 2 (Хейнен), 47:47 — 2:3. Уотсон — 1 (Чирелли, Пербикс), 48:44 — 3:3. Койл — 6 (ван Римсдайк), 56:09 — 3:4. Стэмкос — 7 (Кучеров, Хагель), 59:55 — 4:4. Хагель — 9, 61:19 — 5:4.
Вратари: Йоханссон (57:40 — 59:55) — Суэймен.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 46 (19+12+14+1) — 26 (12+10+4+0).
Наши: Кучеров (22.08/7/0), Сергачев (23.28/1/-2) — -.
21 ноября. Тампа. Amalie Arena.
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|О
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|18
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|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
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|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|18
|28
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01