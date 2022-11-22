«Тампа» уступила «Бостону», у Василевского 25 сейвов

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Бостону» со счетом 3:5.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Ник Пол, еще один гол забил Рудольфс Балцлерс, вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков. У «Брюинз» шайбы на счету Давида Крейчи, Ника Фолиньо, Чарли Койла, Брэда Маршана и Давида Пастрняка.

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отметился результативной передачей и набрал 1000-е очко в НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бостон» с 34 очками — на первой строчке.