«Тампа» благодаря дублю Кучерова победила «Коламбус»

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Тампа-Бэй» — 1:2. Дубль оформил нападающий гостей Никита Кучеров. Также на его счету показатель полезности «+2» и 8 бросков в створ за 18.20 на льду. Михаил Сергачев сделал результативную передачу и набрал 100-е очко в лиге. Также у него 3 броска и 3 блок-шота за 23.01.

У Владислава Гаврикова «-1», бросок, силовой прием и 2 блок-шота за 22.24.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 2:29 — 0:1. Бьоркстранд — 18 (Дюбуа, Бемстрем), 23:44 — 1:1. Кучеров — 27 (Хедман, Пойнт), 60:31 — 1:2.

Вратари: Мерзликинс — Макэлхинни.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 32 (8+15+9+0) — 30 (12+6+11+1).

Наши: Гавриков (22.24/1/-1) — Кучеров (18.20/8/+2), Сергачев (23.01/3/0).

11 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.