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«Тампа» без Василевского проиграла главному аутсайдеру лиги, у Кучерова передача

02:57
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«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 5:4. Хозяева одержали вторую победу после серии из шести поражений.

У «Детройта» по 4 (1+3) очка набрали Анти Манта и Тайлер Бертуцци. У «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт. У Никиты Кучерова результативная передача, нереализованный буллит, «-1», 2 минуты штрафа и 8 бросков в створ за 21.30 на льду. У Михаила Сергачева реализованный буллит, 2 минуты штрафа, 2 броска и 2 блок-шота за 25.13. Андрей Василевский остался на скамейке запасных.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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