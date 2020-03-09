«Тампа» без Василевского проиграла главному аутсайдеру лиги, у Кучерова передача

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Тампа-Бэй» — 5:4. Хозяева одержали вторую победу после серии из шести поражений.

У «Детройта» по 4 (1+3) очка набрали Анти Манта и Тайлер Бертуцци. У «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт. У Никиты Кучерова результативная передача, нереализованный буллит, «-1», 2 минуты штрафа и 8 бросков в створ за 21.30 на льду. У Михаила Сергачева реализованный буллит, 2 минуты штрафа, 2 броска и 2 блок-шота за 25.13. Андрей Василевский остался на скамейке запасных.