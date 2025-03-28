8:0! Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Юту»
«Тампа» выиграла у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:0.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил один гол и сделал три голевые передачи. Теперь у него 105 (32+73) очков в 68 матчах этого сезона.
Голкипер Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам.
«Тампа» набрала 89 очков в 72 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 75 очков в 72 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Юта» — 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)
Голы: Гюнцель — 35 (Кучеров, Макдона), 1:30 — 1:0. Хедман — 13 (Мозер, Хагель), 4:20 — 2:0. Гонсалвес — 5 (Лиллеберг, Гурд), 25:05 — 3:0. Кучеров — 32 (Пойнт, Раддиш), 29:14 — 4:0. Гюнцель — 36 (бол., Кучеров, Хедман), 37:54 — 5:0. Бьоркстранд — 18 (Гурд, Макдона), 39:36 — 6:0. Пойнт — 36 (Кучеров, Хедман), 48:59 — 7:0. Бьоркстранд — 19 (Пербикс), 54:54 — 8:0.
Вратари: Василевский — Веймелка (Стаубер, 29:14).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 21 (7+10+4) — 25 (5+8+12).
Наши: Кучеров (15.52/5/+3) — Сергачев (22.53/0/-4).
28 марта. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|3
|Юта
|15
|9
|6
|18
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|16
|7
|9
|15
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|14
|6
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|3 : 5
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|3 : 2 Б
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|2 : 5
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|1 : 2