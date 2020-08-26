«Тампа-Бэй» вырвала победу в матче с «Бостоном», Кучеров отметился голом

«Тампа-Бэй» обыграла «Бостон» (4:3 ОТ) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным: 1-1.

В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Никита Кучеров. Дубль оформил Блейк Коулман, а решающую шайбу в овертайме забросил Ондржей Палат.

У «Брюинз» дубль сделал Брэд Маршан, еще одна шайба в активе Ника Ритчи. Следующий матч состоится 27 августа.

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«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Н. Ритчи — 1 (Бьорк), 3:14 — 0:1. Коулман — 2 (Богосян, Гудроу), 12:42 — 1:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Краг), 34:33 — 1:2. Кучеров — 3 (Шаттенкирк, Пойнт), 35:28 — 2:2. Коулман — 3 (Хедман), 50:40 — 3:2. Маршан — 6 (Керали, Пастрняк), 56:02 — 3:3. Палат — 1 (Гурд, Марун), 64:40 — 4:3.

Вратари: Василевский — Галак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (11+12+8+9) — 25 (9+7+8+1).

Наши: Кучеров (23.01/4/+1), Сергачев (21.04/2/+1) — -.

26 августа. Торонто. Scotiabank Arena.