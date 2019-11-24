«Тампа-Бэй» выиграла у «Анхайма», Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй» обыграла «Анахайм» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей гол и ассист у Никиты Кучерова. Также по одному очку за результативный передачи набрали голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

«Тампа-Бэй» набрала 24 очка и занимает десятое место на Востоке. «Анахайм» 13-й на Западе — 23 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

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