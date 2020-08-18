«Тампа-Бэй» выиграла третий матч в серии с «Коламбусом»

«Тампа-Бэй» победила «Коламбус» (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-1.

В составе победителей отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. У «Коламбуса» гол в активе Кэма Аткинсона.

Россияне Владислав Гавриков («Коламбус»), Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») не отметились результативными действиями.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков.

Следующий матч состоится 19 августа.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восток. Первый раунд

Четвертый матч

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 1:2 0:0)

Голы: Гудроу — 1 (Коулман, Гурд), 20:16 — 0:1. Гурд — 2 (Шаттенкирк, Гудроу), 24:09 — 0:2. Аткинсон — 3 (Дюбуа, Веренски), 25:48 — 1:2.

Вратари: Корписало (57:57 — 58:58) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (11+10+8) — 22 (7+11+4).

Наши: Гавриков (16.18/0/-1) — Кучеров (18.17/1/-1), Сергачев (17.32/0/-1).

17 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-3