«Тампа-Бэй» выиграла третий матч в серии с «Коламбусом»
«Тампа-Бэй» победила «Коламбус» (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда ведет в серии со счетом 3-1.
В составе победителей отличились Баркли Гудроу и Янни Гурд. У «Коламбуса» гол в активе Кэма Аткинсона.
Россияне Владислав Гавриков («Коламбус»), Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа-Бэй») не отметились результативными действиями.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков.
Следующий матч состоится 19 августа.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восток. Первый раунд
Четвертый матч
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 1:2 0:0)
Голы: Гудроу — 1 (Коулман, Гурд), 20:16 — 0:1. Гурд — 2 (Шаттенкирк, Гудроу), 24:09 — 0:2. Аткинсон — 3 (Дюбуа, Веренски), 25:48 — 1:2.
Вратари: Корписало (57:57 — 58:58) — Василевский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (11+10+8) — 22 (7+11+4).
Наши: Гавриков (16.18/0/-1) — Кучеров (18.17/1/-1), Сергачев (17.32/0/-1).
17 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 1-3