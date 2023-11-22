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Сегодня, 19:30

«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео бесплатно)

«Тампа-Бэй» сыграет с «Виннипегом» в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Василевский (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на своем льду примет «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Игра пройдет на арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США), и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официально в России НХЛ не показывают. Трансляцию противостояния «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс» бесплатно в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Турнирная таблица чемпионата НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 16 12 4 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 12 5 25
2 Колорадо 17 11 6 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 16 5 11 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 19 13 6 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 20 7 13 19
5 Анахайм 18 9 9 18
6 Калгари 18 7 11 17
7 Эдмонтон 17 5 12 11
8 Сан-Хосе 18 3 15 7
Результаты / календарь
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23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 - : -
23.11 03:00
Флорида – Бостон
 - : -
23.11 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
23.11 03:00
Детройт – Нью-Джерси
 - : -
23.11 03:00
Вашингтон – Баффало
 - : -
23.11 03:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
23.11 03:00
Коламбус – Чикаго
 - : -
23.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 - : -
23.11 05:00
Аризона – Сент-Луис
 - : -
23.11 05:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
23.11 05:30
Даллас – Вегас
 - : -
23.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 - : -
23.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 - : -
23.11 06:00
Анахайм – Монреаль
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 19 30
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 17 29
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 19 29
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 19 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Неделькович

Алекс Неделькович

Питтсбург

 3 2
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 6 2.01

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