Голевая передача Кучерова и 24 сэйва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»

«Тампа» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ выиграла у «Виннипега» — 4:1. «Джетс» одержали восьмую победу подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Всего у 31-летнего россиянина в этом сезоне 24 (11+13) очка.

Голкипер Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Виннипег» с 30 очками лидирует в Западной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 17 очков.