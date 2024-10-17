«Тампа-Бэй» и «Вегас» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на «Амали-арене» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне-2024/2025 «Лайтнинг» провели две игры, в которых набрали четыре очка. «Тампа-Бэй» занимает 7-е место в Восточной конференции. По итогам 4-х матчей «Голден Найтс» с 4-мя баллами занимают 5-ю строчку на Западе.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте