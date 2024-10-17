«Тампа-Бэй» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Тампа-Бэй» и «Вегас» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет на «Амали-арене» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Тампа-Бэй» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».
В сезоне-2024/2025 «Лайтнинг» провели две игры, в которых набрали четыре очка. «Тампа-Бэй» занимает 7-е место в Восточной конференции. По итогам 4-х матчей «Голден Найтс» с 4-мя баллами занимают 5-ю строчку на Западе.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|3
|Рейнджерс
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|2
|1
|5
|4
|Айлендерс
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|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
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|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|3
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|4
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|5
|Оттава
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|2
|1
|4
|6
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|7
|Баффало
|5
|1
|4
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Юта
|5
|3
|2
|7
|3
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Лос-Анджелес
|4
|1
|3
|4
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|17.10
|02:00
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Питтсбург – Баффало
|6 : 5 ОТ
|17.10
|02:30
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Торонто – Лос-Анджелес
|6 : 2
|17.10
|04:30
|
Колорадо – Бостон
|3 : 5
|17.10
|05:00
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Анахайм – Юта
|5 : 4 ОТ