«Тампа» проиграла «Вегасу». Кучеров набрал 3 очка

«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу. Защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков.

«Вегас» с 84 очками лидирует в Западной конференции — 84 очка. «Тампа» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 82 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Колесар — 7 (Блюгерс, Хауден), 0:27 — 0:1. Пойнт — 40 (Кучеров, Стэмкос), 4:28 — 1:1. Карлссон — 12 (мен., Пьетранджело), 42:27 — 1:2. Стивенсон — 13 (бол., Теодор, Смит), 45:39 — 1:3. Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 57:53 — 2:3. Пойнт — 41 (Кучеров, Сергачев), 59:32 — 3:3. Мартинес — 2 (Айкел, Маршессо), 63:09 — 3:4.

Вратари: Василевский — Куик.

Штраф: 71 — 75.

Броски: 37 (10+9+17+1) — 21 (4+5+9+3).

Наши: Кучеров (21.25/5/+2), Сергачев (26.27/3/+2) — Барбашев (17.47/2/-1).

10 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.