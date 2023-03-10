«Тампа» проиграла «Вегасу». Кучеров набрал 3 очка
«Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу. Защитник Михаил Сергачев сделал две голевые передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 20 бросков.
«Вегас» с 84 очками лидирует в Западной конференции — 84 очка. «Тампа» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 82 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Колесар — 7 (Блюгерс, Хауден), 0:27 — 0:1. Пойнт — 40 (Кучеров, Стэмкос), 4:28 — 1:1. Карлссон — 12 (мен., Пьетранджело), 42:27 — 1:2. Стивенсон — 13 (бол., Теодор, Смит), 45:39 — 1:3. Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 57:53 — 2:3. Пойнт — 41 (Кучеров, Сергачев), 59:32 — 3:3. Мартинес — 2 (Айкел, Маршессо), 63:09 — 3:4.
Вратари: Василевский — Куик.
Штраф: 71 — 75.
Броски: 37 (10+9+17+1) — 21 (4+5+9+3).
Наши: Кучеров (21.25/5/+2), Сергачев (26.27/3/+2) — Барбашев (17.47/2/-1).
10 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21