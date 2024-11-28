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Сегодня, 00:30

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» встретится с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 27 на 28 ноября. Матч состоится в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Каролина» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 24 очка в 20-ти матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагается на третьей строчке на Востоке (у команды — 29 очков в 21-й игре).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 15 9 32
2 Каролина 21 15 6 31
3 Вашингтон 21 14 7 29
4 Рейнджерс 20 12 8 25
5 Айлендерс 22 8 14 21
6 Филадельфия 22 9 13 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Баффало 21 11 10 23
5 Бостон 23 10 13 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 21 7 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 21 13 8 30
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Юта 22 9 13 21
6 Сент-Луис 23 10 13 21
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 22 12 10 27
3 Ванкувер 20 11 9 25
4 Лос-Анджелес 22 11 11 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 22 11 11 23
7 Анахайм 20 8 12 19
8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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28.11 03:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
28.11 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
28.11 03:00
Баффало – Миннесота
 - : -
28.11 03:30
Питтсбург – Ванкувер
 - : -
28.11 03:30
Тампа-Бэй – Вашингтон
 - : -
28.11 03:30
Айлендерс – Бостон
 - : -
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Коламбус – Монреаль
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Детройт – Калгари
 - : -
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Флорида – Торонто
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Нэшвилл – Филадельфия
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Чикаго – Даллас
 - : -
28.11 06:00
Сиэтл – Анахайм
 - : -
28.11 06:00
Колорадо – Вегас
 - : -
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Лос-Анджелес – Виннипег
 - : -
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Сан-Хосе – Оттава
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