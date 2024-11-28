«Вашингтон» на выезде обыграл «Тампу», Кучеров сделал голевую передачу
«Вашингтон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Это вторая подряд победа «Кэпиталз».
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Всего у 31-летнего россиянина в этой регулярке 33 (12+21) очка в 21 матче.
Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.
«Вашингтон» одержал вторую подряд победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).
«Кэпс» набрали 31 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке с 24 очками в 21 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
Голы: Пойнт — 13 (Гюнцель), 3:58 — 1:0. Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:27 — 2:0. Манджапане — 5 (Эллер, Лапьер), 30:31 — 2:1. Протас — 8 (мен., Уилсон), 32:29 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Гиргенсонс), 39:16 — 3:2. Строум — 7 (Рэддиш, Протас), 41:37 — 3:3. Пойнт — 15, 47:25 — 4:3. Карлсон — 3, 50:30 — 4:4. Уилсон — 7 (бол., Чикран, Строум), 56:34 — 4:5.
Вратари: Василевский (58:47) — Линдгрен (30:18 — 30:31).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 28 (8+9+11) — 32 (9+10+13).
Наши: Кучеров (23.51/4/-1) — Мирошниченко (10.25/0/0).
28 ноября. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|6
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|21
|7
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|- : -
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -