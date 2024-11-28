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Сегодня, 06:15

«Вашингтон» на выезде обыграл «Тампу», Кучеров сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Это вторая подряд победа «Кэпиталз».

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Всего у 31-летнего россиянина в этой регулярке 33 (12+21) очка в 21 матче.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» одержал вторую подряд победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).

«Кэпс» набрали 31 очко в 22 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 8-й строчке с 24 очками в 21 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

Голы: Пойнт — 13 (Гюнцель), 3:58 — 1:0. Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:27 — 2:0. Манджапане — 5 (Эллер, Лапьер), 30:31 — 2:1. Протас — 8 (мен., Уилсон), 32:29 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Гиргенсонс), 39:16 — 3:2. Строум — 7 (Рэддиш, Протас), 41:37 — 3:3. Пойнт — 15, 47:25 — 4:3. Карлсон — 3, 50:30 — 4:4. Уилсон — 7 (бол., Чикран, Строум), 56:34 — 4:5.

Вратари: Василевский (58:47) — Линдгрен (30:18 — 30:31).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (8+9+11) — 32 (9+10+13).

Наши: Кучеров (23.51/4/-1) — Мирошниченко (10.25/0/0).

28 ноября. Тампа. Amalie Arena.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 22 9 13 21
6 Айлендерс 23 8 15 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 21 7 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
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