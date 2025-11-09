«Тампа-Бэй» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 9 ноября

«Тампа-Бэй» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 8 на 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Амали-арена» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Вашингтон

Следить за ключевыми событиями игры «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 16 очков в 14 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 15 очками в 14 играх находятся на 11-й строчке «Востока».