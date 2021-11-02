«Тампа» одержала волевую победу над «Вашингтоном», Василевский сделал 31 сейв

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн, Энтони Сирелли и Брейден Пойнт. У «Кэпиталз» забили Бретт Лисон и Конор Шири с передачи Евгения Кузнецова. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 31 броск.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.