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«Тампа» одержала волевую победу над «Вашингтоном», Василевский сделал 31 сейв

04:37
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн, Энтони Сирелли и Брейден Пойнт. У «Кэпиталз» забили Бретт Лисон и Конор Шири с передачи Евгения Кузнецова. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 31 броск.

После этого матча «Тампа» с 11 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 13 очками — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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