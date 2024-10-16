«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Тампа-Бэй» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 2 матчах.

«Ванкувер» идет на 13-й строчке «Запада» с 2 очками в 3 играх.