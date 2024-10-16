Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, Энтони Чирелли и Брэндон Хэгел. Единственная шайба гостей на счету Конора Гарланда.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков.

«Тампа-Бэй» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 2 матчах. «Ванкувер» идет 13-м на «Западе» с 2 очками в 3 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кучеров — 4 (Раддиш, Пойнт), 3:55 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Макдона), 27:43 — 2:0. Чирелли — 1 (Хагель, Пол), 40:39 — 3:0. Гарлэнд — 2 (бол., Босер, Миллер), 44:14 — 3:1. Хагель — 1 (п.в., Пол, Чирелли), 58:14 — 4:1.

Вратари: Василевский — Шилов (57:38 — 58:14).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 28 (13+5+10) — 27 (7+9+11).

Наши: Кучеров (22.28/5/+2) — -.

16 октября. Тампа. Amalie Arena.