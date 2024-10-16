Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»
«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев забили Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, Энтони Чирелли и Брэндон Хэгел. Единственная шайба гостей на счету Конора Гарланда.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков.
«Тампа-Бэй» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 2 матчах. «Ванкувер» идет 13-м на «Западе» с 2 очками в 3 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Кучеров — 4 (Раддиш, Пойнт), 3:55 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Макдона), 27:43 — 2:0. Чирелли — 1 (Хагель, Пол), 40:39 — 3:0. Гарлэнд — 2 (бол., Босер, Миллер), 44:14 — 3:1. Хагель — 1 (п.в., Пол, Чирелли), 58:14 — 4:1.
Вратари: Василевский — Шилов (57:38 — 58:14).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 28 (13+5+10) — 27 (7+9+11).
Наши: Кучеров (22.28/5/+2) — -.
16 октября. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
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|П
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|Нью-Джерси
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|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|7
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
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|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|6
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -