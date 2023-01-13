Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:49

«Тампа» одержала победу над «Ванкувером». Кучеров набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Тампа-Бэй» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей.

Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский форвард Андрей Кузьменко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Голы: Гарлэнд — 8 (Хорват, Шенн), 4:14 — 0:1. Перри — 6 (бол., Сергачев, Колтон), 14:37 — 1:1. Киллорн — 13 (Пербикс, Хагель), 22:30 — 2:1. Миллер — 16 (бол., Хьюз, Делиа), 25:44 — 2:2. Кучеров — 17 (Стэмкос, Пойнт), 35:44 — 3:2. Хагель — 16 (Киллорн, Пербикс), 39:29 — 4:2. Стэмкос — 18 (бол., Пойнт, Кучеров), 45:30 — 5:2. Хьюз — 3 (Петтерссон, Кузьменко), 54:40 — 5:3. Петтерссон — 19 (Хьюз, Миллер), 57:52 — 5:4.

Вратари: Василевский — Делиа.

Штраф: 23 — 13.

Броски: 35 (11+11+13) — 40 (15+10+15).

Наши: Кучеров (18.05/4/0), Наместников (9.03/0/0), Сергачев (23.27/2/+2) — Кузьменко (16.42/1/0), Михеев (12.53/1/0).

13 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
1
6
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монреаль» обыграл «Нэшвилл». Аскаров отразил 31 бросок

«Миннесота» выиграла у «Айлендерс». Капризов забросил в пустые ворота
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 42 19 23 42
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 - : -
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 - : -
13.01 05:00
Аризона – Оттава
 - : -
13.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 60
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости