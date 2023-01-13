«Тампа» одержала победу над «Ванкувером». Кучеров набрал 2 очка
«Тампа-Бэй» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей.
Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по своим воротам.
В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский форвард Андрей Кузьменко.
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«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Гарлэнд — 8 (Хорват, Шенн), 4:14 — 0:1. Перри — 6 (бол., Сергачев, Колтон), 14:37 — 1:1. Киллорн — 13 (Пербикс, Хагель), 22:30 — 2:1. Миллер — 16 (бол., Хьюз, Делиа), 25:44 — 2:2. Кучеров — 17 (Стэмкос, Пойнт), 35:44 — 3:2. Хагель — 16 (Киллорн, Пербикс), 39:29 — 4:2. Стэмкос — 18 (бол., Пойнт, Кучеров), 45:30 — 5:2. Хьюз — 3 (Петтерссон, Кузьменко), 54:40 — 5:3. Петтерссон — 19 (Хьюз, Миллер), 57:52 — 5:4.
Вратари: Василевский — Делиа.
Штраф: 23 — 13.
Броски: 35 (11+11+13) — 40 (15+10+15).
Наши: Кучеров (18.05/4/0), Наместников (9.03/0/0), Сергачев (23.27/2/+2) — Кузьменко (16.42/1/0), Михеев (12.53/1/0).
13 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
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|20
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|43
|25
|18
|57
|2
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|27
|15
|55
|3
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|50
|4
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|42
|21
|21
|45
|5
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|41
|19
|22
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|19
|43
|7
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|10
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|В
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|О
|1
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|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
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|41
|25
|16
|54
|4
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|19
|23
|47
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|13
|30
|34
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|12
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Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
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Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|- : -
|13.01
|06:00
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Вегас – Флорида
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|И
|О
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Коннор Макдэвид
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|43
|79
|
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|41
|63
|
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|Г
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Коннор Макдэвид
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|35
|
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Давид Пастрняк
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|41
|32
|
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Баффало
|40
|31
|И
|КН
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|27
|1.87
|
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|16
|2.24
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