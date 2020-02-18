«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», Кучеров забросил решающую шайбу

«Тампа-Бэй» выиграла у «Колорадо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Кучеров. У хозяев голом отметился другой российский форвард Валерий Ничушкин.

«Тампа-Бэй» набрала 85 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У «Колорадо» 73 очка и третье место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Бураковски — 19 (бол., Рантанен, Маккиннон), 4:49 — 1:0. Киллорн — 23 (Палат, Чирелли), 24:54 — 1:1. Гонс — 1, 25:10 — 1:2. Стэмкос — 27 (Пойнт, Шаттенкирк), 33:43 — 1:3. Маккиннон — 33 (Ландескуг, Джонсон), 38:26 — 2:3. Ничушкин — 12 (Макар, Ландескуг), 52:43 — 3:3. Кучеров — 29, 63:03 — 3:4.

Вратари: Францоуз — Макэлхинни.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 27 (10+5+9+3) — 27 (10+8+7+2).

Наши: Задоров (12.03/1/-1), Каменев (11.02/0/0), Ничушкин (16.56/1/0) — Кучеров (19.52/4/+1), Сергачев (24.51/1/-2).

18 февраля. Денвер. Pepsi Center.