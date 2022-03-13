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Сегодня, 09:01

«Тампа-Бэй» уступила «Эдмонтону» и проиграла третий матч подряд

Сергей Ревенко
Корреспондент

«Эдмонтон» обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. У «Молний» единственную шайбу забросил защитник Зак Богосян.

«Молнии» проиграли уже третью встречу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макдэвид — 31 (Ямамото, Бэрри), 10:02 — 1:0. Макдэвид — 32 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 39:15 — 2:0. Богосян — 3 (Перри, Марун), 49:42 — 2:1. Драйзайтль — 39, 52:52 — 3:1. Ямамото — 13 (п.в., Кейн), 57:46 — 4:1.

Вратари: Коскинен — Эллиотт (56:43 — 57:46).

Штраф: 13 — 19.

Броски: 49 (19+14+16) — 31 (8+13+10).

Наши: — - Кучеров (22.02/7/-2), Сергачев (18.23/3/+1).

13 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 17528 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 41 17 87
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 58 37 21 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Оттава 58 21 37 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 60 32 28 68
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 61 27 34 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
3.03
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13.03
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16.03
17.03
18.03
13.03 03:00
Бостон – Аризона
 3 : 2
13.03 03:00
Калгари – Детройт
 3 : 0
13.03 03:00
Монреаль – Сиэтл
 3 : 4 Б
13.03 03:00
Нью-Джерси – Анахайм
 2 : 1 Б
13.03 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 6
13.03 04:00
Даллас – Рейнджерс
4 : 7
13.03 05:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 5 : 0
13.03 06:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 1
13.03 23:00
Баффало – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 83
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 39
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 59 38
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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