«Тампа-Бэй» и «Сиэтл» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сиэтл Кракен» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 27 марта. Игра будет проходить на «Амали Арене» в Тампе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сиэтл Кракен»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за основными событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Сиэтл

В 70 играх регулярного чемпионата «Тампа» набрала 93 очка, «Сиэтл» — 72. 18 марта «Тампа» победила «Сиэтл» со счетом 6:2.