«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров сделал две голевые передачи

«Тампа» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.

Голы «Тампы» на счету Энтони Чирелли, Ника Пербикса и Гейджа Гонсалвеса. Единственную шайбу «Блюз» забросил россиянин Павел Бучневич. У него теперь 22 (9+13) очка в 32 играх.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи и поднялся на второе место в списке бомбардиров. У него теперь 49 (14+35) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Тампа» с 38 очками в 30 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» остался на 11-й строчке — 33 очка в 34 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1.

Вратари: Василевский — Биннингтон.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10).

Наши: Кучеров (20.53/1/+2) — Бучневич (21.06/4/0), Торопченко (9.58/0/-1).

20 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.