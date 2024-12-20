«Тампа» обыграла «Сент-Луис», Кучеров сделал две голевые передачи
«Тампа» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали четвертую победу подряд.
Голы «Тампы» на счету Энтони Чирелли, Ника Пербикса и Гейджа Гонсалвеса. Единственную шайбу «Блюз» забросил россиянин Павел Бучневич. У него теперь 22 (9+13) очка в 32 играх.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи и поднялся на второе место в списке бомбардиров. У него теперь 49 (14+35) очков.
Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
«Тампа» с 38 очками в 30 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» остался на 11-й строчке — 33 очка в 34 играх.
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«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Чирелли — 13 (Джики, Хагель), 5:14 — 1:0. Пербикс — 4 (Кучеров, Пойнт), 23:42 — 2:0. Бучневич — 9 (Томас, Фаулер), 32:15 — 2:1. Гонсалвес — 1 (Кучеров), 33:33 — 3:1.
Вратари: Василевский — Биннингтон.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 18 (7+8+3) — 32 (10+12+10).
Наши: Кучеров (20.53/1/+2) — Бучневич (21.06/4/0), Торопченко (9.58/0/-1).
20 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
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|1
|Нью-Джерси
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|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
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|33
|14
|19
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|5
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|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
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|16
|31
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|13
|20
|31
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|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|20
|12
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|20
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|18
|12
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|17
|16
|37
|5
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|31
|16
|15
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|6
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|13
|18
|30
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|12
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|8
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|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|3 : 1
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 2
|20.12
|03:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -