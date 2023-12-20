«Тампа» разгромила «Сент-Луис». Кучеров оформил дубль

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«Тампа» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы. Он является лучшим бомбардиров сезона на данный момент — 54 (22+32) очка.