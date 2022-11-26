«Тампа» дома переиграла «Сент-Луис». Кучеров отметился тремя результативными передачами

«Тампа-Бэй» на своем льду обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» проиграли вторую встречу кряду.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. Защитник Михаил Сергачев отметился одной голевой передачей, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка.

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«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 7 (Хагель, Кучеров), 3:29 — 1:0. Киллорн — 7 (Пол, Стэмкос), 3:57 — 2:0. Пойнт — 8 (бол., Кучеров, Сергачев), 8:04 — 3:0. Бучневич — 6 (бол., Томас, Кайру), 16:50 — 3:1. Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 26:24 — 3:2. Хагель — 6 (Кучеров, Пойнт), 26:42 — 4:2. Пол — 9 (п.в., Киллорн, Стэмкос), 56:12 — 5:2.

Вратари: Василевский — Биннингтон (55:57 — 56:12).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (13+10+4) — 27 (10+9+8).

Наши: Кучеров (22.47/2/+2), Наместников (12.32/2/0), Сергачев (23.36/1/+1) — Александров (6.44/0/0), Барбашев (17.06/1/0), Бучневич (18.36/1/0), Тарасенко (16.39/1/-3), Торопченко (7.37/1/-1).

26 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.