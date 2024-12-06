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Сегодня, 05:38

«Тампа» без Кучерова разгромила «Сан-Хосе», Василевский сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» на своем льду выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Шаркс».

Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

«Тампа» набрала 28 очков в 24 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 25 очков в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)

Голы: Аткинсон — 3 (Джики), 1:26 — 1:0. Джики — 4 (Аткинсон, Хедман), 7:29 — 2:0. Хагель — 11 (Гюнцель, Макдона), 8:32 — 3:0. Хагель — 12 (Чернак), 8:55 — 4:0. Гюнцель — 11 (бол., Хедман, Пойнт), 17:45 — 5:0. Чирелли — 11 (Макдона, Пойнт), 24:16 — 6:0. Пербикс — 3 (Пойнт, Лиллеберг), 38:32 — 7:0. Веннберг — 7 (Зеттерлунд, Рутта), 40:14 — 7:1. Пол — 6 (Пойнт, Мозер), 46:01 — 8:1.

Вратари: Василевский — Ванечек (Блэквуд, 20:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (12+14+9) — 21 (9+6+6).

Наши: — - Костин (11.39/3/-2).

6 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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  • Алексей Х

    Можно было бы и сухарь для Васи...Но это была бы не Тампа))

    06.12.2024

  • Алексей Х

    :japanese_goblin:

    06.12.2024

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Убрали из команды Кучера и Тампа расцвела

    06.12.2024

  • baruv

    После поражения одного из лидеров чемпионата от акул молнии решили не доводить до греха, сразу сделали задел и спокойно доиграли матч. Пойнта с ассистентским покером. Ждем появления его в связке с Никитой в следующем матче.

    06.12.2024

    • Ничушкин забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ
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