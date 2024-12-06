«Тампа» без Кучерова разгромила «Сан-Хосе», Василевский сделал 20 сэйвов
«Тампа-Бэй» на своем льду выиграла у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. «Лайтнинг» прервали трехматчевую победную серию «Шаркс».
Российский голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.
«Тампа» набрала 28 очков в 24 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 25 очков в 29 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)
Голы: Аткинсон — 3 (Джики), 1:26 — 1:0. Джики — 4 (Аткинсон, Хедман), 7:29 — 2:0. Хагель — 11 (Гюнцель, Макдона), 8:32 — 3:0. Хагель — 12 (Чернак), 8:55 — 4:0. Гюнцель — 11 (бол., Хедман, Пойнт), 17:45 — 5:0. Чирелли — 11 (Макдона, Пойнт), 24:16 — 6:0. Пербикс — 3 (Пойнт, Лиллеберг), 38:32 — 7:0. Веннберг — 7 (Зеттерлунд, Рутта), 40:14 — 7:1. Пол — 6 (Пойнт, Мозер), 46:01 — 8:1.
Вратари: Василевский — Ванечек (Блэквуд, 20:00).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (12+14+9) — 21 (9+6+6).
Наши: — - Костин (11.39/3/-2).
6 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|26
|7
|19
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -