«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря

«Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Матч начнется в 3.00 по московскому времени и пройдет на «Амали-арене» в Тампе (США).

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Тампа» провела 32 матча и набрала 40 очков, предыдущим соперником «Лайтнинг» была «Флорида» (4:0). У «Рейнджерс» — 33 очка в 34 играх, в понедельник «синерубашечники» уступили «Нью-Джерси» (0:5).