«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин сделал 4 голевые передачи

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей Уилл Куилль и Винс Трочек забросили по две шайбы, а также по одному голу забили Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и Уильям Борген. У «Лайтнинг» отличились Скотт Сабурин, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 34-летнего россиянина в этом сезоне 16 (5+11) очков в 18 играх.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду два периода и отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 18 очков в 16 играх.