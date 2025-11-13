Хоккей
Сегодня, 05:42

«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин сделал 4 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
Джей Ти Миллер после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей Уилл Куилль и Винс Трочек забросили по две шайбы, а также по одному голу забили Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье и Уильям Борген. У «Лайтнинг» отличились Скотт Сабурин, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель.

Российский нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Всего у 34-летнего россиянина в этом сезоне 16 (5+11) очков в 18 играх.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду два периода и отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 20 очков в 18 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке — 18 очков в 16 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
13 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
  • baruv

    Рейнджеры провели лучший свой матч!

    13.11.2025

  • Osokin L

    :bread:

    13.11.2025

  • nikola mozaev

    А Рейнджерс набирают уверенный ход, рано я пытался списать их со счетов. Вернулся Трошек, раскрылся Кулле, разыгрались Панарин и Миллер и жизнь налаживается!

    13.11.2025

  • True Timati

    Рейнджерсы выходят из отпуска, оставив там Василевского. Как же хорош чертяга в этом сезоне! Меньше трех не пропускает, 5 голов с 13 бросков… Ему тоже надо постричься, глядишь и упомнит, что владел Везиной

    13.11.2025

  • Apei

    Хлеб выползает потихоньку, стрижка помогла. Вася на расслабоне

    13.11.2025

    • Мичков забил в третьем матче НХЛ подряд

    Панарин признан второй звездой матча «Тампа» — «Рейнджерс»
