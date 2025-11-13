«Тампа» заменила Василевского после пяти голов

«Тампа» поменяла вратаря во время второго перерыва в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На третий период при счете 3:5 вместо россиянина Андрея Василевского на льду появился Йонас Йоханссон.

31-летний россиянин за два периода отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.