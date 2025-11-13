Панарин сделал десятую голевую передачу в сезоне

«Рейнджерс» увеличили преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 19-й минуте второго периода счет стал 5;3. Шайбу забросил Валентин Трошек. Также в голевой атаке поучаствовали российские хоккеисты Артемий Панарин и Владислав Гавриков.

34-летний Панарин сделал 10-ю голевую передачу в сезоне-2025/26. Всего на его счету 15 (5+10) очков в 18 играх.