"Тампа-Бэй" проиграла "Коламбусу" и прекратила борьбу за Кубок Стэнли! Панарин забросил одну шайбу, у Кучерова два ассиста

"Коламбус" обыграл "Тампу-Бэй" (7:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда выиграла серию со счетом 4-0.

В составе победителей отличились Александр Тексье (дважды), Пьер-Люк Дюбуа, Сет Джонс, Оливер Бьоркстранд, Артемий Панарин и Мэтт Дюшен. У гостей забивали Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брэйден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров набрал два очка за результативные передачи. Это его первые очки в плей-офф нынешнего сезона.

В следующем раунде "Коламбус" сыграет с победителем пары "Бостон" - "Торонто". Напомним, что "Тампа-Бэй" в регулярном чемпионате заняла первое место на Востоке, а "Коламбус" - восьмое.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Тексье - 1 (бол., Дюбуа, Джонс), 2:26 - 1:0. Дюбуа - 1 (Бьоркстранд), 3:48 - 2:0. Стэмкос - 1 (Кучеров, Чирелли), 8:44 - 2:1. Джонс - 2 (Аткинсон, Дюшен), 26:28 - 3:1. Пакетт - 1 (Коберн), 33:03 - 3:2. Пойнт - 1 (бол., Стэмкос, Кучеров), 37:52 - 3:3. Бьоркстранд - 2 (Дюбуа), 38:46 - 4:3. Панарин - 2, 58:07 - 5:3. Тексье - 2 (Веренски), 58:26 - 6:3. Дюшен - 3 (Савар, Харрингтон), 59:51 - 7:3.

17 апреля. Коламбус. Nationwide Arena

Счет в серии: 4-0

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