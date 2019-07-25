"Тампа-Бэй" поздравила Василевского с днем рождения

"Тампа-Бэй" поздравила с днем рождения вратаря команды Андрея Василевского. Сообщение опубликовано в Twitter клуба. Сегодня россиянину исполнилось 25 лет.

Василевский с 2010 по 2014 года выступал за "Салават Юлаев". В составе сборной России становился чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером мировых первенств 2017-го и 2019 года. За "Тампу-Бэй" он выступает с сезона-2015/16.

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