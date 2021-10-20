«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок

«Тампа-Бэй» поместила нападающего Никиту Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков, сообщает CapFriendly в Twitter.

Таким образом, «Тампа» сможет вывести часть зарплаты (9,5 миллиона долларов) 28-летнего россиянина из расчета потолка зарплат — сумма будет зависеть от сроков восстановления нападающего.

#Lightning placed Nikita Kucherov on Long Term Injured Reserve today. The move gives Tampa Bay an additional $ 9,500,000 in their LTI Salary Relief pool. https://t.co/craNwYriS2 — CapFriendly (@CapFriendly) October 20, 2021

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:1 ОТ). Ранее сообщалось, что он может пропустить 6-10 недель.