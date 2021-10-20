«Тампа-Бэй» поместила Кучерова в список травмированных на долгий срок
11:42
«Тампа-Бэй» поместила нападающего Никиту Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков, сообщает CapFriendly в Twitter.
Таким образом, «Тампа» сможет вывести часть зарплаты (9,5 миллиона долларов) 28-летнего россиянина из расчета потолка зарплат — сумма будет зависеть от сроков восстановления нападающего.
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном» (2:1 ОТ). Ранее сообщалось, что он может пропустить 6-10 недель.
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