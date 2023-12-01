«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» победил «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голкипер «Пингвинз» Тристан Джарри забросил шайбу в пустые ворота в конце встречи.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа-Бэй» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 24 матчах, «Питтсбург» идет на 12-й строчке с 23 очками в 22 играх.