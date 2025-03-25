«Тампа-Бэй» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 25 на 26 марта. Матч состоится на льду «Амали-арены» в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 85 очков в 70 играх и занимает пятое место в Восточной конференции. «Пингвинз» располагаются на 14-й строчке на Востоке (у команды — 69 очков в 72 встречах).

