26 марта, 04:54

Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Питтсбург»

Евгений Козинов
Корреспондент
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 6:1
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» крупно обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил один гол и сделал две голевые передачи. Теперь у него 101 (31+70) очко в этом сезоне.

Голкипер Андрей Василевский отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 87 очков в 71 матче и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 69 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

Голы: Чирелли — 25 (Пол, Макдона), 12:13 — 1:0. Макдона — 3 (Кучеров, Чернак), 13:30 — 2:0. Чирелли — 26 (Хагель, Мозер), 15:12 — 3:0. Пойнт — 35 (Гюнцель, Кучеров), 16:00 — 4:0. Кучеров — 31 (бол., Раддиш, Бьоркстранд), 35:31 — 5:0. Хагель — 33 (Пербикс, Лиллеберг), 39:19 — 6:0. Раст — 26 (Грызлик, Кросби), 54:15 — 6:1.

Вратари: Василевский — Джерри (Неделькович, 16:00).

Штраф: 4 — 18.

Броски: 27 (11+10+6) — 15 (4+4+7).

Наши: Кучеров (18.17/2/+2) — -.

26 марта. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
  • Оскара Тому Харди

    Мне кажется,что по потенциалу Кирилл лет за десять может выбить три четыре сезона 100+..лишь бы травмы,как в этшм году,не помешали. как в

    26.03.2025

  • Neil

    Каприз не потянет, как и команда.

    26.03.2025

  • Колючий Пушистик

    Пять сезонов 100+ от Куча! Куч могуч! Теперь рекордсмен среди россиян, у Овечкина 4 таких сезона, у Малкина 3.

    26.03.2025

  • nikola mozaev

    Алексей, ты прав! Он же канадец! Замкнуло...

    26.03.2025

  • Neil

    Куч, верю в Арта! Ты гениальней того шустряка!

    26.03.2025

  • Бильбо Бэггинс

    Ай да Никита,вот порадовал всех нас вместе с Саней так порадовал!!!Добрейшего всем утречка!

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Рекорд результативности российских игроков . Рекордный 5 сезон со 100+....в начале следующего сезона станет 6 нашим хоккеистом, набравшим 1000 очков в НХЛ...две чашки, два Харта, Арт... Никита Кучеров уверенной поступью движется к трону лучшего игрока в истории российского легиона НХЛ..Пока ещё,безусловно,нет..пока он только "один из"...но ещё два-три сезона с сотней, если хватит дистанции 1-2 место по набранных очкам среди россиян, один-два Харта,плюс..а вдруг.)).ещё один Кубок..и вопрос можно будет закрывать..

    26.03.2025

  • victorio

    Кучемогучее достижение... уважуха!!!

    26.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Никита стал лучшим среди российских игроков с сезонами 100+..это уже пятый..И,кажется,это рекорд,если не навсегда,то очень надолго. Только Капризов в отдалённой перспективе может повторить его...возможно...

    26.03.2025

  • Иван

    позорники, где комментарии под Инфантино?) чего боитесь то?

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Американца?))

    26.03.2025

  • nikola mozaev

    Никита не сдаётся и продолжает погоню за Маккинноном в бомбардирской гонке. Хотя достать канадца за оставшиеся матчи Кучерову будет архисложно.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Тампа в своем репертуаре. Вася без сухаря, а Никитос и Ко не кинулись набивать статку в третьем.. Куча с третьим подряд сезоном со 100 очками! Могуч.

    26.03.2025

  • baruv

    Вернула свою игру Тампа в погоне за вторым местом в конференции. Никиту с очередным преодолением бомбардирского стольника.

    26.03.2025

