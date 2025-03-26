Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Питтсбург»
«Тампа» крупно обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил один гол и сделал две голевые передачи. Теперь у него 101 (31+70) очко в этом сезоне.
Голкипер Андрей Василевский отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.
«Тампа» набрала 87 очков в 71 матче и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 69 очков в 73 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чирелли — 25 (Пол, Макдона), 12:13 — 1:0. Макдона — 3 (Кучеров, Чернак), 13:30 — 2:0. Чирелли — 26 (Хагель, Мозер), 15:12 — 3:0. Пойнт — 35 (Гюнцель, Кучеров), 16:00 — 4:0. Кучеров — 31 (бол., Раддиш, Бьоркстранд), 35:31 — 5:0. Хагель — 33 (Пербикс, Лиллеберг), 39:19 — 6:0. Раст — 26 (Грызлик, Кросби), 54:15 — 6:1.
Вратари: Василевский — Джерри (Неделькович, 16:00).
Штраф: 4 — 18.
Броски: 27 (11+10+6) — 15 (4+4+7).
Наши: Кучеров (18.17/2/+2) — -.
26 марта. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
