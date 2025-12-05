Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 19-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для 32-летнего россиянина это 12-й гол в сезоне. Теперь у него 33 (12+21) очка в 25 играх.

Всего за карьеру у Кучерова 1027 (369+658) очков в 828 играх.